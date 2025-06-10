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В Омске нашли хищное растение из Красной книги

Это уникальное свободно плавающее растение, включенное в Красные книги нескольких регионов, привлекло внимание омичей.

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Источник: Om1 Омск

В Омске заметили редкое хищное растение — пузырчатку обыкновенную (Utriculária vulgáris), которая является многолетним травянистым и свободно плавающим растением. Пузырчатка питается мелкими насекомыми, ракообразными и водорослями, используя свои уникальные вакуумные пузырьки для ловли и переваривания добычи с помощью ферментов.

Растение встречается редко и требует охраны, оно занесено в Красные книги ряда регионов России, включая Белгородскую и Ульяновскую области, Ставропольский край, Чувашию, а также в Красные книги Украины и Туркменистана.

Фото этого редкого растения недавно было опубликовано в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» в соцсети «ВКонтакте».