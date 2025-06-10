Агент Ильи Гапонова объяснил, почему защитник ушел из самарских «Крыльев»

Илья Гапонов выступал за «зелено-бело-синих» с июля 2022 года. До этого играл за столичные «Спартак» и «Строгино». В минувшем чемпионате России провел девять матчей. Плюс шесть кубковых. Забил гол, заработал по одной желтой и красной карточке.