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Агент Ильи Гапонова объяснил, почему защитник ушел из самарских «Крыльев»

Станислав Станиславский высказался об уходе 27-летнего футболиста из местной команды.

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Станислав Станиславский высказался об уходе 27-летнего футболиста из местной команды.

Илья Гапонов выступал за «зелено-бело-синих» с июля 2022 года. До этого играл за столичные «Спартак» и «Строгино». В минувшем чемпионате России провел девять матчей. Плюс шесть кубковых. Забил гол, заработал по одной желтой и красной карточке.

«У Илья закончился контракт, разрыва отношений не было. Сейчас ищем варианты. Пока не могу раскрывать, есть ли что-то на горизонте», — объяснил Станиславский журналисту «Чемпионата».

Помимо Гапонова, на днях клуб покинули вратарь Богдан Овсянников, полузащитники Денис Якуба и Роман Ежов, а также форвард Дмитрий Цыпченко.

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