Завершился прием заявлений на возврат денег за отмену автобусных поездок в Прикамье

В Пермском крае завершился прием заявлений на возврат денег за автобусные поездки, отмененные в конце апреля из-за сильного снегопада. Как напоминает краевое Министерство транспорта, подать документы на компенсацию можно было до 31 мая.
Ранее «Комсомолка» писала, что 28 и 29 апреля в регионе прошли обильные снегопады, из-за которых были отменены многие междугородние рейсы. Ведомство гарантировало возврат средств даже тем, кто проехал только часть маршрута.
Если вы успели отправить заявление, но деньги так и не поступили, вопрос можно решить лично, обратившись в автоотдел Минтранса. Связаться с ним можно по телефону:
Если вы успели отправить заявление, но деньги так и не поступили, вопрос можно решить лично, обратившись в автоотдел Минтранса. Связаться с ним можно по телефону: