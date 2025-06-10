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Завершился прием заявлений на возврат денег за отмену автобусных поездок в Прикамье

28 и 29 апреля в регионе прошли обильные снегопады из-за чего массово отменили рейсы.

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Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае завершился прием заявлений на возврат денег за автобусные поездки, отмененные в конце апреля из-за сильного снегопада. Как напоминает краевое Министерство транспорта, подать документы на компенсацию можно было до 31 мая.

Ранее «Комсомолка» писала, что 28 и 29 апреля в регионе прошли обильные снегопады, из-за которых были отменены многие междугородние рейсы. Ведомство гарантировало возврат средств даже тем, кто проехал только часть маршрута.

Если вы успели отправить заявление, но деньги так и не поступили, вопрос можно решить лично, обратившись в автоотдел Минтранса. Связаться с ним можно по телефону: 8 (342) 244−72−69.

Если вы успели отправить заявление, но деньги так и не поступили, вопрос можно решить лично, обратившись в автоотдел Минтранса. Связаться с ним можно по телефону: 8 (342) 244−72−69.