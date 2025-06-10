В Хабаровском крае готовят яркий праздник ко Дню России

С 10 по 12 июня краевые учреждения культуры приглашают жителей на концерты, выставки, интерактивные программы и фестивали, посвящённые истории, культуре и единству страны. Каждый найдет что-то по душе: любители поэзии окунутся в музыку и стихи, а семьи с детьми — в яркие мастер-классы и викторины. Праздник обещает быть насыщенным, масштабным и по-настоящему тёплым.