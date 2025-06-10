В Хабаровском крае готовят яркий праздник ко Дню России

С 10 по 12 июня краевые учреждения культуры приглашают жителей на концерты, выставки, интерактивные программы и фестивали, посвящённые истории, культуре и единству страны. Каждый найдет что-то по душе: любители поэзии окунутся в музыку и стихи, а семьи с детьми — в яркие мастер-классы и викторины. Праздник обещает быть насыщенным, масштабным и по-настоящему тёплым.
В библиотеке для слепых 10 июня стартует музыкально-поэтическая программа «Моя Россия», где выступят участники Всероссийского общества слепых, хор «Россияне» и вокальная группа «Синий май». Среди гостей — поэт и художник Вера Степанюк и поэт Борис Поляков, участник СВО.
Детская библиотека им. Наволочкина предложит выставку детских книг о России и несколько праздничных мероприятий: игровую программу и литературно-познавательные встречи. А 12 июня в краевом парке им. Муравьёва-Амурского развернётся интерактивная программа с выставками, викторинами и мастер-классами.
11 июня Дальневосточная научная библиотека проведёт просветительский праздник с выставками, лекциями и творческими мастер-классами. В тот же день в филармонии выступят солисты с интерактивной патриотической программой для детей.
Кульминацией станет 12 июня гала-концерт на набережной им. Г. И. Невельского — фестиваль патриотической песни «Россия — Великая наша держава» с лучшими композициями о Родине и Великой Отечественной войне.
В этот же день на стадионе имени Ленина стартует фестиваль «Карагод» с музыкой и песнями народов края, а в парке Муравьёва-Амурского пройдёт фестиваль «Цветущая Россия» с мастер-классами в поддержку участников СВО.
Дальневосточный художественный музей приглашает на бесплатную экскурсию «Я люблю тебя, Россия», а в филармонии стартует Фестиваль новой музыки с программой «Русский пейзаж».
Вечером 12 июня в музыкальном академическом театре состоится праздничный концерт «Россия, ты любовь моя!» с исполнением патриотических композиций под управлением маэстро Руслана Антипинского.
Отметить День России в Хабаровском крае получится масштабно и душевно, почувствовать связь с историей и культурой своей страны, а главное — провести время вместе.