В омском Минтруде объяснили, кому положено 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Отмечается, что категория получателей выплаты расширена — это позволит получать господдержку большему числу студентов.
«Право на единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей будет предоставлено всем учащимся профессиональных образовательных организаций независимо от образовательной программы среднего профессионального образования, по которым они проходят обучение», — отметили в пресс-службе омского Минтруда.
Таким образом, обучающиеся профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования по очной форме обучения имеют равные условия получения выплаты.