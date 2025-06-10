Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омском Минтруде объяснили, кому положено 100 тысяч рублей за рождение ребенка

В Министерстве труда и соцразвития Омской области объяснили изменения, внесенные в указ губернатора о дополнительной мере соцподдержки в виде единовременной денежной выплаты в связи с рождением ребенка студенческим семьям.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: SuperOmsk.ru

Отмечается, что категория получателей выплаты расширена — это позволит получать господдержку большему числу студентов.

«Право на единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей будет предоставлено всем учащимся профессиональных образовательных организаций независимо от образовательной программы среднего профессионального образования, по которым они проходят обучение», — отметили в пресс-службе омского Минтруда.

Таким образом, обучающиеся профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования по очной форме обучения имеют равные условия получения выплаты.