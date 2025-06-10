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БК «Самара» продолжит выступать в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне

Клуб разобрался с проблемами, которые могли помешать ему остаться в элите российского баскетбола.

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Клуб разобрался с проблемами, которые могли помешать ему остаться в элите российского баскетбола.

Прошлый сезон волжане завершили на предпоследней десятой строчке с девятью победами и 35 поражениями. Забросили 3,1 тыс. очков, пропустили 3,8 тыс. Ранее была информация о возможном выходе «Самары» из Единой Лиги ВТБ.

При этом ТАСС пишет, что местная команда все-таки останется в сильнейшем российском дивизионе по крайней мере на следующий сезон.

А недавно БК «Самара» покинул 31-летний центровой Никита Зверев. Он был в составе волжан с 2022 года.

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