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Через Омск начнет ходить поезд в Северную Корею

Железнодорожное сообщение между Пхеньяном и Москвой возобновится с 17 июня.

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Источник: Комсомольская правда

РЖД объявило о возобновлении железнодорожного сообщения с Северной Кореей, прерванного в 2020 году из-за пандемии коронавируса. С 17 июня возобновится курсирование поезда Пхеньян—Москва, а с 19 июня — между Пхеньяном и Хабаровском.

Из Москвы и обратно поезд будет следовать два раза в неделю. Из Москвы — 12 и 26 числа каждого месяца, из Пхеньяна — 3 и 17. Время в пути займет восемь дней. Омск станет одной из станций, где предусмотрены остановки. Также беспересадочный поезд будет останавливаться в Чите, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Кирове, Костроме и на станции Хасан.

До Хабаровска в Пхеньян и обратно поезд будет ходить один раз в день, время в пути займет двое суток.