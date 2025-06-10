Через Омск начнет ходить поезд в Северную Корею

РЖД объявило о возобновлении железнодорожного сообщения с Северной Кореей, прерванного в 2020 году из-за пандемии коронавируса. С 17 июня возобновится курсирование поезда Пхеньян—Москва, а с 19 июня — между Пхеньяном и Хабаровском.
Из Москвы и обратно поезд будет следовать два раза в неделю. Из Москвы — 12 и 26 числа каждого месяца, из Пхеньяна — 3 и 17. Время в пути займет восемь дней. Омск станет одной из станций, где предусмотрены остановки. Также беспересадочный поезд будет останавливаться в Чите, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Кирове, Костроме и на станции Хасан.
До Хабаровска в Пхеньян и обратно поезд будет ходить один раз в день, время в пути займет двое суток.