Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области предприниматель произвел свино-говяжий фарш без говядины

Донского предпринимателя поймали на махинациях при оформлении фарша.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В станице Багаевской Ростовской области предприниматель произвел свино-говяжий фарш без использования говядины. Невероятное «превращение» отследили в системе «Меркурий», рассказали в управлении Россельхознадзора.

— По электронным документам оказалось, что фарш был изготовлен только из свинины, говядина в составе сырья отсутствовала. Нарушение помешало прослеживаемости продукции, — отметили в надзорном ведомстве.

Предприниматель уже получил предостережение с требованием соблюдать все необходимые требования. Записи журналов в системе «Меркурий» были аннулированы.

Напомним, ранее одного из донских предпринимателей поймали на продлении срока годности рыбы.

Подпишись на нас в Telegram.