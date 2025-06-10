В Ростовской области предприниматель произвел свино-говяжий фарш без говядины

В станице Багаевской Ростовской области предприниматель произвел свино-говяжий фарш без использования говядины. Невероятное «превращение» отследили в системе «Меркурий», рассказали в управлении Россельхознадзора.
— По электронным документам оказалось, что фарш был изготовлен только из свинины, говядина в составе сырья отсутствовала. Нарушение помешало прослеживаемости продукции, — отметили в надзорном ведомстве.
Предприниматель уже получил предостережение с требованием соблюдать все необходимые требования. Записи журналов в системе «Меркурий» были аннулированы.
Напомним, ранее одного из донских предпринимателей поймали на продлении срока годности рыбы.
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