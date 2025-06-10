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В Самаре пройдет лекция о метлахской плитке во Всемирный день модерна 10 июня

Событие пройдет во дворе Музея модерна в 20:00.

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Событие пройдет во дворе Музея модерна в 20:00. Лектор — член ВООПИиК Елена Пузикова.

Метлахская плитка появилась в Самаре в конце XIX века. Она украшала красивейшие дома старой Самары. В городе сохранились образцы зарубежных и российских мастеров.

Так, плитка была найдена в Доме купца Колосова, особняке Неронова и многих других.

Елена Пузикова объяснит самарцам причины происхождения и упадка метлахской плитки.

Мероприятие можно посетить бесплатно.

Ранее мы писали, что в Самаре был найден подрядчик для ремонта 6 объектов культурного наследия в историческом центре. Среди них — знаменитый дом в мавританском стиле, расположенный на улице Куйбышева.

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