Милиция назвала белорусам слова, которые нельзя говорить мошенникам

В милиции сказали белорусам о словах, которые не следует говорить в разговоре с мошенниками. Об этом написал телеграм-канал «Милиция Минщины» УВД Минского облисполкома.
Так, в Крупском РОВД пояснили, что с телефонными мошенниками лучше не разговаривать вообще.
— Мошенники могут записывать разговор и использовать ваш голос для генерации новых фраз с помощью нейросетей, — предупредила Юлия Красовская, оперуполномоченный уголовного розыска.
Правоохранитель заметила, что сейчас телефонные мошенники не просто выдают себя за сотрудников банка или милиции, но предпочитают индивидуальный подход и даже звонят с белорусских номеров.
Человеку могут позвонить даже «голосом родственника» и рассказать вымышленную историю о том, что что-то произошло и срочно нужны деньги.
— Мошенники давят на эмоции, и человек в тревоге выполняет их требования, — заметила оперуполномоченный.
В милиции сказали, что во время звонка мошенников, прежде всего, нужно сохранять спокойствие. Нельзя сообщать никакие данные и нельзя подтверждать что-либо своим голосом. Также есть ряд слов, которые нельзя говорить мошенникам.
Никогда нельзя произносить по телефону: «Да», «Я подтверждаю». Не следует вступать в диалог с мошенниками. Любой разговор лучше прервать и не перезванивать.
И мы писали, что в Минске прокуратура отменила оплату жильцами разбитого хулиганом окна.