В Иркутской области состоится 6-й Всероссийский фестиваль уличного искусства «Голос улиц»

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, на фестивале создадут более 30 творческих работ. Художники будут использовать в работе не только аэрозольную и акриловую краску, но и другие материалы — дерево, мозаику. Еще одной особенностью станет создание серии миниатюр, которые будут расположены на улицах города.