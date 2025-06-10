В Иркутской области состоится 6-й Всероссийский фестиваль уличного искусства «Голос улиц»

В эти дни пройдет 6-й фестиваль уличного искусства «Голос улиц». В мероприятии примут участие более 25 уличных художников из разных городов России. К проекту подключатся и местные авторы.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, на фестивале создадут более 30 творческих работ. Художники будут использовать в работе не только аэрозольную и акриловую краску, но и другие материалы — дерево, мозаику. Еще одной особенностью станет создание серии миниатюр, которые будут расположены на улицах города.
На острове Юность 28 и 29 июня можно будет увидеть, как создают новые арт-объекты, и принять участие в мероприятиях.
«Отличительной чертой фестиваля в этом году станет то, что, помимо профессиональных художников, свои проекты представят выпускники арт-лаборатории “Голос улиц”. Все они прошли путь от идеи до реализации, от эксперимента до мастерства», — отметил один из кураторов проекта Роман Малинович.
Для жителей и гостей города будут организованы лекции, творческие встречи с авторами, мастер-классы, кинопоказы, прогулки и интерактивы. Вход свободный.
Программа будет опубликована на официальном сайте и в социальных сетях проекта.
Фестиваль проводится в рамках Арт-лаборатории «Голос улиц», реализуемой АНО «Клуб Молодых Архитекторов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, конкурса инициативного бюджетирования Иркутской области «Есть Решение», а также администраций Иркутска, Усолья-Сибирского и Шелехова.