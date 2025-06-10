Составлен рейтинг регионов России по необходимости климатической адаптации

«Для каждого риска мы построили рейтинг российских регионов и определили те, где каждый отдельный риск максимален. Например, мы получили, что риск волн жары наиболее релевантен для регионов средней полосы и юга европейской территории России. Влияние водного стресса на сельское хозяйство проявляется в первую очередь на юге европейской России, в Поволжье и на юге Урала. Риску лесных пожаров наиболее подвержены регионы центра Сибири. Наибольший риск, связанный с экстремальными осадками, особенно распространен на юге Дальнего Востока и в отдельных районах европейской части страны. Риск деградации вечной мерзлоты характерен для северо-восточных районов России», — заявил соавтор исследования, доцент факультета географии и геоинформационных технологий ВШЭ Александр Чернокульский, чьи слова приводятся в сообщении.