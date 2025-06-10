Составлен рейтинг регионов России по необходимости климатической адаптации

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Ученые Высшей школы экономики (ВШЭ) и Российской академии наук составили первый рейтинг российских регионов по необходимости адаптации к изменениям климата. Красноярский край, Иркутская и Свердловская области оказались в верхней части рейтинга по четырем критериям из пяти, сообщили ТАСС в пресс-службе факультета географии и геоинформационных технологий ВШЭ.
«Для каждого риска мы построили рейтинг российских регионов и определили те, где каждый отдельный риск максимален. Например, мы получили, что риск волн жары наиболее релевантен для регионов средней полосы и юга европейской территории России. Влияние водного стресса на сельское хозяйство проявляется в первую очередь на юге европейской России, в Поволжье и на юге Урала. Риску лесных пожаров наиболее подвержены регионы центра Сибири. Наибольший риск, связанный с экстремальными осадками, особенно распространен на юге Дальнего Востока и в отдельных районах европейской части страны. Риск деградации вечной мерзлоты характерен для северо-восточных районов России», — заявил соавтор исследования, доцент факультета географии и геоинформационных технологий ВШЭ Александр Чернокульский, чьи слова приводятся в сообщении.
Ученые ВШЭ, Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН и Института географии РАН на основе 27 климатических и социально-экономических индикаторов оценивали влияние волн жары на здоровье городского населения, влияние засухи на сельское хозяйство, пожаров на лесное хозяйство, экстремальных осадков на жителей региона и инфраструктуру, а таяния вечной мерзлоты на население и жилищно-коммунальное хозяйство.
Ученые выделили девять регионов, которые попадают в верхнюю четверть рейтинга по трем рискам: Амурская, Архангельская, Ленинградская, Московская области, Забайкальский, Краснодарский и Хабаровский края, Башкирия и Коми. В то же время Красноярский край, Иркутская и Свердловская области — оказались наверху рейтинга сразу по четырем рискам.
Полученный рейтинг можно использовать при разработке региональных планов адаптации к климатическим изменениям, а также при решении вопросов финансирования адаптационных мероприятий.
«В идеале, регионы, которые в большей степени пострадают от процессов изменения климата, должны получать приоритетное внимание при планировании адаптационных мероприятий. Результаты нашего исследования могут помочь определить, какой набор рисков является наиболее значимым для той или иной территории, вклад какого компонента риска — опасности, подверженности или уязвимости — вносит основной вклад в итоговый риск. Это позволяет использовать наш подход для уточнения существующих планов адаптации к изменению климата и выбора наиболее оптимальных адаптационных мероприятий и стратегий», — считает соавтор исследования, доцент факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Макаров.