В Иркутской области сотрудница администрации выплатит пять миллионов рублей

В Иркутской области сотрудница администрации Магистральнинского городского поселения за три года получила на свой банковский счет доход в размере пяти миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, женщина не предоставила документы, которые подтверждают законность крупного заработка.