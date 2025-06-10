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В Иркутской области сотрудница администрации выплатит пять миллионов рублей

Размер дохода женщины оказался неподтвержденным.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области сотрудница администрации Магистральнинского городского поселения за три года получила на свой банковский счет доход в размере пяти миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, женщина не предоставила документы, которые подтверждают законность крупного заработка.

— Прокуратура Казачинско-Ленского района проверила исполнение закона о противодействии коррупции. Ведомство обратилось в суд с иском о взыскании со служащей пяти миллионов рублей в доход государства, — пояснили в прокуратуре по Иркутской области.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя. Теперь крупный заработок женщине придется вернуть.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что жителям Усть-Кута отключили горячую воду из-за долгов.