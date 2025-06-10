В Госдуме попросили МВД обратить внимание на продажу мороженого с таурином

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой обратить внимание на продажу несовершеннолетним мороженого с содержанием кофеина и таурина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.