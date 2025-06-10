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В Госдуме попросили МВД обратить внимание на продажу мороженого с таурином

В ГД попросили МВД обратить внимание на продажу детям мороженого с таурином.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой обратить внимание на продажу несовершеннолетним мороженого с содержанием кофеина и таурина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Несмотря на установленную маркировку производителя “18+”, не во всех случаях продавцы требуют документального подтверждения возраста покупателя при продаже такого “энергетического мороженого”… Прошу Вас обратить внимание на изложенную проблему», — сказано в обращении.

Лантратова также попросила Колокольцева дать поручение ужесточить контроль в целях пресечения подобных нарушений.

Депутат рассказала, что в социальных сетях активно обсуждается возможность обхода несовершеннолетними установленного запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков: они приобретают мороженое, содержащее, в том числе, кофеин и таурин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков.