В Роспотребнадзоре дали советы по выбору качественного мороженого

В региональном Управлении Роспотребнадзора специалисты поделились рекомендациями, как правильно выбрать вкусное и безопасное мороженое.
Эксперты советуют отдавать предпочтение продуктам в полимерной упаковке, а не в бумажной. Перед покупкой важно внимательно изучить этикетку: она должна содержать четкую маркировку, актуальный срок годности, информацию о производителе и его адрес, а также состав и условия хранения.
Классическое мороженое не должно содержать растительных жиров. В его составе должны быть только молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы. Чем меньше ингредиентов и чем они натуральнее, тем лучше. Оптимальная жирность для пломбира составляет 12−20%, для сливочного мороженого — 8−11,5%, а для молочного — 7,5%.
Цвет мороженого должен быть однородным: чем выше жирность, тем более желтоватым оно будет. Наличие белого налета или крупинок на шоколадной глазури является признаком низкого качества. Глазурь должна быть прочной, не крошиться и не отслаиваться от мороженого.
Важно помнить, что качественное мороженое тает медленно и одновременно с глазурью. Если на поверхности образовались кристаллы льда, это указывает на повторную заморозку продукта, что негативно сказывается на его вкусе. Деформация мороженого может свидетельствовать о нарушении условий хранения или о том, что срок годности истекает.
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