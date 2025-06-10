В Роспотребнадзоре дали советы по выбору качественного мороженого

Классическое мороженое не должно содержать растительных жиров. В его составе должны быть только молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы. Чем меньше ингредиентов и чем они натуральнее, тем лучше. Оптимальная жирность для пломбира составляет 12−20%, для сливочного мороженого — 8−11,5%, а для молочного — 7,5%.