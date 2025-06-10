Осторожно — амброзия: В Молдове объявлена борьба с растением — смертельно опасным аллергеном и угрозой для сельского хозяйства

Амброзия быстро разрастается и подавляет рост сельскохозяйственных культур, отбирая у них влагу, свет и питательные вещества. Кроме того, растение известно своим крайне агрессивным воздействием на здоровье — его пыльца вызывает тяжёлые аллергии, в том числе бронхиальную астму, особенно у детей и пожилых людей.