Осторожно — амброзия: В Молдове объявлена борьба с растением — смертельно опасным аллергеном и угрозой для сельского хозяйства

В Молдове объявлена обязательная борьба с амброзией — опасным аллергеном и угрозой для сельского хозяйства.
Сегодня, 9 июня, министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности призвало граждан, органы местной власти, фермеров и всех владельцев земель принять срочные меры по уничтожению амброзии — инвазивного растения, которое признано серьёзной угрозой как для здоровья людей, так и для сельского хозяйства.
Ведомство напоминает, что с начала июня и до конца вегетационного периода все владельцы и арендаторы земель обязаны принять меры по уничтожению амброзии, чтобы не допустить её цветения и распространения аллергенной пыльцы.
Почему это важно?
Амброзия быстро разрастается и подавляет рост сельскохозяйственных культур, отбирая у них влагу, свет и питательные вещества. Кроме того, растение известно своим крайне агрессивным воздействием на здоровье — его пыльца вызывает тяжёлые аллергии, в том числе бронхиальную астму, особенно у детей и пожилых людей.
Как бороться с амброзией?
Министерство рекомендует два основных подхода: механический и химический.
Механические методы включают:
— дискование и боронование участков;
— механическое скашивание зарослей вдоль дорог и железных путей;
— прополку и вырывание отдельных растений вручную.
Химическая обработка возможна с применением гербицидов на стадии 4−6 листьев растения. Обработка должна проводиться в соответствии с инструкциями, с использованием официально зарегистрированных препаратов и при участии специалистов из районных управлений сельского хозяйства или Национального агентства по безопасности пищевых продуктов.
Ответственность за бездействие.
Ведомство подчёркивает, что невыполнение этих требований может повлечь административные санкции. Контроль за выполнением обязанностей будут осуществлять местные власти и профильные службы.
Министерство призывает всех жителей страны отнестись к проблеме с полной серьёзностью: «Борьба с амброзией — это не только защита сельхозугодий, но и вопрос общественного здоровья».
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