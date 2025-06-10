Четыре школьника из Башкирии получили 100 баллов по профильной математике

По сведениям Рособрнадзора, 27 мая в основной период сдачи ЕГЭ по профильной математике в России приняли участие около 306 тысяч выпускников. Количество выбравших этот экзамен увеличилось на 30 тысяч человек по сравнению с предыдущим учебным годом.