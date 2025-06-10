Экс-наставник «Крыльев» Игорь Осинькин может продолжить работу в «Пари НН»

Переговоры хотят провести на этой неделе. В активе Осинькина — 5 лет работы с самарскими «Крыльями» и финал Кубка в 2021 году. Также трудился в «Чертаново», саратовском «Соколе», «Кубани» и тольяттинской «Академии Коноплева».