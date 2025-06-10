Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-наставник «Крыльев» Игорь Осинькин может продолжить работу в «Пари НН»

Игорь Витальевич в ближайшее время должен встретиться с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Качество жизни в вашем регионе

Игорь Витальевич в ближайшее время должен встретиться с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Переговоры хотят провести на этой неделе. В активе Осинькина — 5 лет работы с самарскими «Крыльями» и финал Кубка в 2021 году. Также трудился в «Чертаново», саратовском «Соколе», «Кубани» и тольяттинской «Академии Коноплева».

Sport24 пишет: если стороны согласуют сотрудничество, то вместе с отечественным специалистом в Нижний Новгород могут переехать Роман Ежов, Иван Ломаев и Максим Витюгов. Первый на днях уже покинул состав «зелено-бело-синих».

На днях Игорь Осинькин подвел итоги своей работы в Самаре.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.