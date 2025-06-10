Экс-наставник «Крыльев» Игорь Осинькин может продолжить работу в «Пари НН»

Игорь Витальевич в ближайшее время должен встретиться с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
Переговоры хотят провести на этой неделе. В активе Осинькина — 5 лет работы с самарскими «Крыльями» и финал Кубка в 2021 году. Также трудился в «Чертаново», саратовском «Соколе», «Кубани» и тольяттинской «Академии Коноплева».
Sport24 пишет: если стороны согласуют сотрудничество, то вместе с отечественным специалистом в Нижний Новгород могут переехать Роман Ежов, Иван Ломаев и Максим Витюгов. Первый на днях уже покинул состав «зелено-бело-синих».
На днях Игорь Осинькин подвел итоги своей работы в Самаре.
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