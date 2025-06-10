Пластыри с лекарствами и витаминами: как они работают и насколько эффективны

Витамины разных групп необходимы для поддержания здоровья человека. Часто их получают из пищи, реже — пьют специальные комплексы. Однако «добрать» витамины можно не только через таблетки, питание и инъекции, но и через особые пластыри. Эффект их воздействия называют трансдермальным — полезные элементы поступают в организм через кожу. Действительно ли такие пластыри могут быть эффективными, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой.