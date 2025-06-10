Пластыри с лекарствами и витаминами: как они работают и насколько эффективны

Витамины разных групп необходимы для поддержания здоровья человека. Часто их получают из пищи, реже — пьют специальные комплексы. Однако «добрать» витамины можно не только через таблетки, питание и инъекции, но и через особые пластыри. Эффект их воздействия называют трансдермальным — полезные элементы поступают в организм через кожу. Действительно ли такие пластыри могут быть эффективными, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой.
По ее словам, подобные пластыри, как и метод лечения через кожу, или трансдермально, уже не новы. Врач рассказала о человеке, у которого была стенокардия и которому помогло подобное лечение.
— При этом состоянии, помимо болей в сердце, боль может отдавать и в плечо. Но человек категорически отказывался от лечения сердца и заявлял, что ему нужно лечить боль в плече, — рассказала врач.
Тогда медики разработали для этого пациента мазь с нитроглицерином, чтобы тот наносил ее на плечо. Спустя время боль прошла, и человек был уверен, что ему вылечили плечо, хотя на самом деле врачи лечили его сердце.
— Поэтому через кожу действительно можно вводить разные лекарственные вещества: например, сильные обезболивающие онкологическим пациентам. Им клеят подобные пластыри, и их организм медленно и постепенно получает препарат трансдермально, — объяснила терапевт.
Кроме того, такие пластыри можно применять, если человеку трудно глотать таблетки. Вопрос в их применении заключается только в том, какой способ получения лекарства организмом предпочтителен в каждом индивидуальном случае.
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— Не все лекарства подходят для пластырей, и не всегда это оправданная форма введения препарата. В некоторых случаях нужно быстро действовать и доставить в организм определенную дозировку лекарства. Пластырь будет делать это медленно. Поэтому что выбрать — пластырь, таблетку или укол — должен решать врач, — обратила внимание собеседница «ВМ».
При этом нельзя утверждать однозначно, что пластырь с витаминами (или лекарством, например диклофенаком) будет работать хуже, чем таблетки, свечи, инъекции и так далее. Это тот же самый препарат, но в другой форме введения, заключила Чернышова.
Некоторые люди пытаются восполнить недостаток витаминов мультикомплексами и БАД, не консультируясь со специалистами. «Вечерняя Москва» узнала, какие витамины особенно опасно назначать самостоятельно и к чему это может привести.