Почта России прокомментировала отключение городских телефонов в омских отделениях

«С марта 2025 года мы не связываем клиентов с отделениями напрямую. Это нужно для того, чтобы не отвлекать операторов от обслуживания посетителей на месте. Для этого есть другие каналы. Ответы на вопросы, связанные с работой отделений и почтовыми услугами, клиенты могут получить теперь по телефону колл-центра по бесплатному номеру: 8−800−1−000−000. Также клиенты могут использовать форму электронного обращения на сайте Почты России или в мобильном приложении», — ответили в ведомстве.