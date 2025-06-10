Почта России прокомментировала отключение городских телефонов в омских отделениях

В УФПС Омской области прокомментировали жалобы омичей на отключение городских телефонов в омских отделениях почтовой связи. Напомним, по мнению клиентов отделений, это создает большие неудобства, особенно для пожилых людей, которые и являются основными клиентами ведомства.
По мнению УФСП, звонки так сильно мешают операторам, что возвращать стационарные телефоны в ведомстве, судя по ответу, не планируют.
«С марта 2025 года мы не связываем клиентов с отделениями напрямую. Это нужно для того, чтобы не отвлекать операторов от обслуживания посетителей на месте. Для этого есть другие каналы. Ответы на вопросы, связанные с работой отделений и почтовыми услугами, клиенты могут получить теперь по телефону колл-центра по бесплатному номеру: 8−800−1−000−000. Также клиенты могут использовать форму электронного обращения на сайте Почты России или в мобильном приложении», — ответили в ведомстве.
Напомним, ранее мы писали о том, что мобильный интернет в Омске не работает уже несколько суток.