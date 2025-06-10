В лесу под Светлогорском спасли собаку, закопанную заживо

Поисковики рассказали, что собака сначала не подавала признаков жизни, но вскрикнула, когда ее позвали. Они предположили, что пса душили — на шее был завязан на узел платок. Вероятно, его еще и ударили чем-то острым, так как над глазом была рваная рана.