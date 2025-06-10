В лесу под Светлогорском спасли собаку, закопанную заживо

В тот момент они прочесывали лес в поисках пропавшего мужчины. И увидели торчащую из земли голову животного.
Поисковики рассказали, что собака сначала не подавала признаков жизни, но вскрикнула, когда ее позвали. Они предположили, что пса душили — на шее был завязан на узел платок. Вероятно, его еще и ударили чем-то острым, так как над глазом была рваная рана.
Волонтеры сделали импровизированную поилку из бутылки и аккуратно откапывали животное, следя за движением лап, чтобы убедиться в отсутствии повреждений позвоночника. Затем при помощи местного зоозащитника собаку (это девочка), вынесли на носилках и доставили в Светлогорск.
После Ники (так назвали собаку) перевезли в минскую ветеринарную клинику, где ей провели операцию.
Врачи диагностировали черепно-мозговую травму и небольшой отек трахеи, но отметили, что она «родилась в рубашке». Сейчас собака принимает лекарства, проходит обработку ран и глаза, но до сих пор дезориентирована и реагирует на резкие звуки.
Кто так жестоко поступил с собакой — пока неизвестно.
Напомним, с 1 января в Беларуси вступил в силу новый закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно его положениям, любое издевательство над животными будет иметь серьезные последствия. Обидчику может грозить до трех лет лишения свободы.
Подписан закон «Об ответственном обращении с животными».
Президент Александр Лукашенко подписал закон «Об ответственном обращении с животными». Как говорится в сообщении пресс-службы президента, «документ направлен на защиту животных от жестокого обращения, а также на обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при обращении с животными».