Ученый из Татарстана предупредил об опасности купания в водоемах с утками

Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов.
«Такая проблема существует, когда на водоемах много уток. Это, кстати, касается и любимых нами Голубых озер. Сейчас уток там стало очень много, появился лебедь. Утки также вносят вклад и в микробное загрязнение водоемов», — пояснил он.
Кожное заболевание, называемое «зудом купальщика», возникает из-за личинок гельминтов. Церкарии паразитируют в организме водоплавающих птиц — уток, чаек, лебедей, а также пресноводных моллюсков.
Кроме того, у некоторых людей раздражение кожи после купания в водоемах может возникать из-за «цветения» воды.