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Ученый из Татарстана предупредил об опасности купания в водоемах с утками

Кожное заболевание, называемое «зудом купальщика», жители Татарстана рискуют получить при купании в озерах с утками.

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Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов.

«Такая проблема существует, когда на водоемах много уток. Это, кстати, касается и любимых нами Голубых озер. Сейчас уток там стало очень много, появился лебедь. Утки также вносят вклад и в микробное загрязнение водоемов», — пояснил он.

Кожное заболевание, называемое «зудом купальщика», возникает из-за личинок гельминтов. Церкарии паразитируют в организме водоплавающих птиц — уток, чаек, лебедей, а также пресноводных моллюсков.

Кроме того, у некоторых людей раздражение кожи после купания в водоемах может возникать из-за «цветения» воды.