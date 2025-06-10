На Комаровке белорусская клубника стоит от 13,50 до 22,90 рублей за килограмм.
Белорусскую и греческую клубнику можно найти на Комаровском рынке. Фото: архив «КП».
Как сообщают читатели «КП», во вторник, 10 июня, стоимость белорусской клубники на минском Комаровском рынке начинается от 13,50 рублей за килограмм. У некоторых из продавцов можно было найти отечественную ягоду от 15,90, и 22,90 рублей за килограмм. На рынке в продаже по-прежнему можно найти и греческую клубнику. На нее цена начинается от 16,90 рублей за килограмм.
В продаже на Комаровке можно найти и белорусскую, и греческую клубнику. Фото: архив «КП» Цена на белорусскую клубнику начинается от 13,50 рублей за килограмм на минской Комаровке. Фото: архив «КП».
Кстати, белорусские фермеры считают, что клубничный сезон в 2025 продолжится и в июле.
Тем временем мы собрали информацию про урожай после майских заморозков в Беларуси 2025: что будет с картофелем, клубникой, яблоками, вишней, черникой, грибами.
А еще мы узнали полный график отключения горячей воды в Минске в июне 2025: список адресов, даты отключения.