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На Комаровке белорусская клубника стоит от 13,50 до 22,90 рублей за килограмм

Белорусскую и греческую клубнику можно найти на Комаровском рынке.

Источник: Комсомольская правда

На Комаровке белорусская клубника стоит от 13,50 до 22,90 рублей за килограмм.

Белорусскую и греческую клубнику можно найти на Комаровском рынке. Фото: архив «КП».

Как сообщают читатели «КП», во вторник, 10 июня, стоимость белорусской клубники на минском Комаровском рынке начинается от 13,50 рублей за килограмм. У некоторых из продавцов можно было найти отечественную ягоду от 15,90, и 22,90 рублей за килограмм. На рынке в продаже по-прежнему можно найти и греческую клубнику. На нее цена начинается от 16,90 рублей за килограмм.

В продаже на Комаровке можно найти и белорусскую, и греческую клубнику. Фото: архив «КП» Цена на белорусскую клубнику начинается от 13,50 рублей за килограмм на минской Комаровке. Фото: архив «КП».

Кстати, белорусские фермеры считают, что клубничный сезон в 2025 продолжится и в июле.

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