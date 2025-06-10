На Комаровке белорусская клубника стоит от 13,50 до 22,90 рублей за килограмм.

Как сообщают читатели «КП», во вторник, 10 июня, стоимость белорусской клубники на минском Комаровском рынке начинается от 13,50 рублей за килограмм. У некоторых из продавцов можно было найти отечественную ягоду от 15,90, и 22,90 рублей за килограмм. На рынке в продаже по-прежнему можно найти и греческую клубнику. На нее цена начинается от 16,90 рублей за килограмм.