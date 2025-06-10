«Сколько можно помогать?». Лукашенко раскритиковал постоянную финансовую поддержку «Беларусьфильма»

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об очередной финансовой поддержке «Беларусьфильма», пишет БелТА.
Напомним, 10 июня белорусский лидер посещает национальную киностудию, где узнает, что и для кого снимают на «Беларусьфильме».
При этом при посещении киностудии президент критично высказался насчет возможности очередной финансовой поддержки.
— Пусть производят, продают и живут. Нет — до свидания. Сколько можно помогать? — заявил он.
Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что киностудия фактически финансируется государством.
— Они же фактически висят на плечах государства. А за что давать деньги? — прокомментировал белорусский президент.
При этом говоря о кинопроизводстве, глава страны сказал, что фильмы должны быть современными и нужна определенная динамика. Еще Лукашенко не исключил возможность финансовой поддержки кинематографа, но сказал, что при этом необходимы эффективность и отдача. А на выходе должно получаться качественное и востребованное кино.
В связи с этим белорусский президент сказал «железно брать на контроль» и процесс кинопроизводства, и выделение средств на эти цели.
— Вот тебе рубль — верни два, — озвучил общий подход глава республики.
Еще Лукашенко сказал, что нужно поддерживать тех, кто дает результат и предлагает перспективные идеи.
— Мы тратим бешеные деньги впустую. Так надо заплатить людям, которые работают, — резюмировал президент.
Напомним, в декабре 2024 года Александр Лукашенко назвал позорищем происходящее в белорусском кино.
А еще накануне Александр Лукашенко сказал, почему белорусы отвечали за Калининградскую область.