«Сколько можно помогать?». Лукашенко раскритиковал постоянную финансовую поддержку «Беларусьфильма»

При этом говоря о кинопроизводстве, глава страны сказал, что фильмы должны быть современными и нужна определенная динамика. Еще Лукашенко не исключил возможность финансовой поддержки кинематографа, но сказал, что при этом необходимы эффективность и отдача. А на выходе должно получаться качественное и востребованное кино.