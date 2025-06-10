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«Сколько можно помогать?». Лукашенко раскритиковал постоянную финансовую поддержку «Беларусьфильма»

Лукашенко высказался против финансовой поддержки «Беларусьфильма».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об очередной финансовой поддержке «Беларусьфильма», пишет БелТА.

Напомним, 10 июня белорусский лидер посещает национальную киностудию, где узнает, что и для кого снимают на «Беларусьфильме».

При этом при посещении киностудии президент критично высказался насчет возможности очередной финансовой поддержки.

— Пусть производят, продают и живут. Нет — до свидания. Сколько можно помогать? — заявил он.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что киностудия фактически финансируется государством.

— Они же фактически висят на плечах государства. А за что давать деньги? — прокомментировал белорусский президент.

При этом говоря о кинопроизводстве, глава страны сказал, что фильмы должны быть современными и нужна определенная динамика. Еще Лукашенко не исключил возможность финансовой поддержки кинематографа, но сказал, что при этом необходимы эффективность и отдача. А на выходе должно получаться качественное и востребованное кино.

В связи с этим белорусский президент сказал «железно брать на контроль» и процесс кинопроизводства, и выделение средств на эти цели.

— Вот тебе рубль — верни два, — озвучил общий подход глава республики.

Еще Лукашенко сказал, что нужно поддерживать тех, кто дает результат и предлагает перспективные идеи.

— Мы тратим бешеные деньги впустую. Так надо заплатить людям, которые работают, — резюмировал президент.

Напомним, в декабре 2024 года Александр Лукашенко назвал позорищем происходящее в белорусском кино.

А еще накануне Александр Лукашенко сказал, почему белорусы отвечали за Калининградскую область.