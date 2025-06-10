Врач-пульмонолог: модификация факторов риска — ключ к лечению заболеваний бронхов

В России картина не менее драматична. С 2014 по 2019 год заболеваемость бронхиальной астмой в стране увеличилась более чем на 11%, достигнув 1 тыс. случаев на 100 тыс. населения. При этом более трети пациентов, состоящих на диспансерном учете с патологиями органов дыхания, страдают именно от астмы. Ежегодно от болезней дыхательной системы, включая ХОБЛ и бронхиальную астму, в России в период 2019—2022 гг. умирало порядка 90 тыс. человек. По мнению пульмонолога, данная цифра отражает не только тяжесть самих заболеваний, но и недостаточную эффективность профилактики и ранней диагностики.