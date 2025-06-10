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В Омской области опубликованы данные о зарплате учителей в 2025 году

Сервис по поиску работы провёл исследование, которое охватывает зарплаты учителей в Сибири с января по май 2025 года.

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Источник: ТАСС

Согласно полученным данным, в Омской области открыто более 400 вакансий для педагогов, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средняя зарплата, которую предлагают учителям в Омске, составляет 49 тысяч рублей. Этот показатель находится среди самых низких в Сибирском федеральном округе, уступая лишь Алтайскому краю, где зарплата равна 45,1 тысяче рублей. В других регионах СФО зарплаты учителей отличаются незначительно. Новосибирская область стала лидером по этому показателю, с предложением в 50,6 тысячи рублей.

Однако стоит отметить, что учителя в Омской области ожидают зарплату значительно ниже — в среднем 35,8 тысячи рублей в месяц.