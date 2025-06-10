В Омской области опубликованы данные о зарплате учителей в 2025 году

Средняя зарплата, которую предлагают учителям в Омске, составляет 49 тысяч рублей. Этот показатель находится среди самых низких в Сибирском федеральном округе, уступая лишь Алтайскому краю, где зарплата равна 45,1 тысяче рублей. В других регионах СФО зарплаты учителей отличаются незначительно. Новосибирская область стала лидером по этому показателю, с предложением в 50,6 тысячи рублей.