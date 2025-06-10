Бесплатный кинотеатр «Филин» продолжает показы на набережной в Самаре

На набережной у «Ладьи» вновь начинает работу бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин». С 11 по 15 июня зрителей ждёт разнообразная программа: документальные фильмы, классика советского кино, современные драмы и семейные ленты. Вход, как всегда, свободный.
Расписание кинопоказов на неделю:
11 июня (среда):
17:30 — 17:55 «Симфония из города Куйбышева» (2022 г., документальный, 12+);18:00 — 19:40 «Дом, в котором я живу» (1957 г., 6+);19:50 — 22:00 «Зелёная книга» (2018 г., 18+).
12 июня (четверг):
17:00 — 18:15 «Крепость: щитом и мечом» (2015 г., 6+);18:25 — 20:45 «Время первых» (2017 г., 6+);20:50 — 22:20 «Александр Невский» (2021 г., документальный, 16+).
13 июня (пятница):
17:00 — 17:55 «Илья Репин в Самарской Луке» (2020 г., документальный, 12+), автор сценария и режиссёр — Виктория Гармашова;18:00 — 19:35 «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» (1965 г., 6+);19:45 — 21:15 «9 секунд» (2024 г., 12+).
14 июня (суббота):
17:00 — 17:45 «Волга в огне» (документальный, 12+);17:55 — 18:20 «Между ветрами» (документальный, 12+), из фондов кинофестиваля «Соль земли»;18:30 — 20:10 «Повелитель ветра» (2023 г., 12+);20:20 — 22:10 «Укрощение строптивого» (1980 г., 18+).
15 июня (воскресенье) — Детский день:
16:30 — 17:10 Мультфильмы: «Малыш и Карлсон» (1968 г., 0+); «Карлсон вернулся» (1970 г., 0+);17:20 — 18:35 «Королевство кривых зеркал» (1963 г., 12+);18:45 — 20:15 «Баба Яга спасает мир» (2023 г., 6+);20:25 — 22:20 «Как стать принцессой» (2001 г., 12+).
Также в Музее-галерее «Заварка» пройдут две лекции: 14 июня — «Послевоенное искусство в российском и мировом опыте» (16+), и 15 июня — лекция «Память и разрушения» (12+).
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.