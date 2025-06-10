Больше 2 тысяч прикамцев снялись в фильмах за год

«В прошлом году количество киносмен в нашем регионе превысило 200 дней. Для нас этот показатель развития даже важнее, чем количество кинокомпаний, получивших рибейт. Потому что экономика кинопроизводства зависит от количества съемочных дней», — пояснила Платонова.
По ее словам, в 2024 году рибейт получили шесть кинокомпаний. Общая сумма субсидий из краевого бюджета превысила 75,9 млн рублей. Платонова добавила, что уже назрел вопрос об открытии в Пермском крае кинопавильона для съемок интерьерных сцен. Это еще больше способствовало бы привлечению съемочных групп в Прикамье. Сейчас ведутся поиски инвесторов для создания кинопавильона: в приоритете реализовать проект без привлечения бюджетных средств.