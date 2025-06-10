Из-за аварии в Лучегорске без воды остались около 19 тысяч человек

Прокуратура Пожарского района проводит проверку по факту массового отключения холодного водоснабжения в Лучегорске. Без воды 10 июня остались около 19 тысяч местных жителей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
На место аварии выехал исполняющий обязанности прокурора района Сергей Уличный. Там он встретился с представителем ресурсоснабжающей организации — ООО «Инженерные системы и коммуникации — Дальний Восток». Руководителю компании объявлено предостережение о недопустимости затягивания сроков устранения аварии.
Ход аварийно-восстановительных работ находится под контролем прокуратуры. Также надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства при эксплуатации системы холодного водоснабжения, сроки устранения неполадок и причины возникновения аварии.
Напомним, прокуратура Приморья организовала проверку по факту перебоев в подаче холодной воды в посёлке Дунай ЗАТО Фокино. 4 июня в результате аварии на магистральном водопроводе снизилось давление в 25 многоквартирных домах, где проживают более 1500 человек.