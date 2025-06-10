Из-за аварии в Лучегорске без воды остались около 19 тысяч человек

Напомним, прокуратура Приморья организовала проверку по факту перебоев в подаче холодной воды в посёлке Дунай ЗАТО Фокино. 4 июня в результате аварии на магистральном водопроводе снизилось давление в 25 многоквартирных домах, где проживают более 1500 человек.