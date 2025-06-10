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Омск и пригород временно останутся без холодной воды

Причиной отключения станут технические работы.

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Источник: Om1 Омск

Жителей Омска и ряда пригородных населённых пунктов предупредили о временном отключении холодной воды. Как сообщили в компании «Росводоканал Омск», работы на сетях водоснабжения начнутся утром 17 июня и продлятся до следующего дня.

С 11:00 17 июня до 8:00 18 июня будет ограничена подача воды по следующим адресам:

• ул. 33-я Северная: дома № 27, 29, 31 и 48;

• ул. 30-я Северная: дома № 69 и 71.

Дополнительно, с 04:00 до 23:00 того же дня без воды останутся:

• п. Лузино,

• д. Петровка,

• п. Северный,

• психоневрологический диспансер в пос. Северный,

• Кировский детский дом-интернат,

• СНТ «Движенец» и СНТ «Ветеран».

Отмечается, что перечень отключений может быть изменён.