Омск и пригород временно останутся без холодной воды

Жителей Омска и ряда пригородных населённых пунктов предупредили о временном отключении холодной воды. Как сообщили в компании «Росводоканал Омск», работы на сетях водоснабжения начнутся утром 17 июня и продлятся до следующего дня.
С 11:00 17 июня до 8:00 18 июня будет ограничена подача воды по следующим адресам:
• ул. 33-я Северная: дома № 27, 29, 31 и 48;
• ул. 30-я Северная: дома № 69 и 71.
Дополнительно, с 04:00 до 23:00 того же дня без воды останутся:
• п. Лузино,
• д. Петровка,
• п. Северный,
• психоневрологический диспансер в пос. Северный,
• Кировский детский дом-интернат,
• СНТ «Движенец» и СНТ «Ветеран».
Отмечается, что перечень отключений может быть изменён.