Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Смольном подтвердили запланированное повышение тарифов на парковку

В комитете по транспорту заявили, что в туристический сезон наблюдают всплеск жалоб от местных жителей, которые не могут найти парковочное место в центре города. Помочь должно введение новых тарифов по примеру Москвы.

Как рассказал «Фонтанке» 10 июня замглавы комтранса Михаил Казаков, единственным эффективным инструментом оказалось динамическое ценообразование. Суть в том, чтобы изменять стоимость парковки в зависимости от ее загрузки.

В своем комментарии чиновник, по сути, подтвердил информацию и расчет, которые «Фонтанка» публиковала накануне. По словам Казакова, нынешний тариф сохранят на «свободных» улицах. Это совпадает с данными редакции о том, что действующие 100 рублей в час установят для улиц, где свободно более половины машиномест. По этой же формуле, максимальный тариф может достигать 360 рублей — там, где занято более 85% мест.

В комитете подчеркнули, что на местных жителях, которые получают резидентские разрешения, введение новой тарифной сетки практически не скажется.