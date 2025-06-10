В Смольном подтвердили запланированное повышение тарифов на парковку

В своем комментарии чиновник, по сути, подтвердил информацию и расчет, которые «Фонтанка» публиковала накануне. По словам Казакова, нынешний тариф сохранят на «свободных» улицах. Это совпадает с данными редакции о том, что действующие 100 рублей в час установят для улиц, где свободно более половины машиномест. По этой же формуле, максимальный тариф может достигать 360 рублей — там, где занято более 85% мест.