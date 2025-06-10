Первые лисички продаются за 10 рублей за стакан или 40 рублей за кг на Комаровке

Первые лисички продаются за 10 рублей за стакан или 40 рублей за килограмм на Комаровке. Информация опубликована в социальных сетях минского Комаровского рынка.
Сообщается, что 10 июня, в вторник, в продаже на рынке появились первые лисички. Грибы можно купить на развес или же купить стаканчик. Так, килограмм лисичек стоит 40 рублей. Цена за стаканчик грибов составит 10 рублей.
Ранее мы писали, что на Комаровке белорусская клубника стоит от 13,50 до 22,90 рублей за килограмм.
Кстати, Белгидромет сказал про дожди и сильный ветер в Беларуси с 10 по 15 июня: «Текущая неделя будет проходить под знаком прохладной погоды».
А еще ученые назвали даты магнитных бурь в июне 2025 года — что ждать белорусам.