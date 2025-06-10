Причины роста онкозаболеваний в Казахстане озвучил врач

«Каждый год на учет становятся более 41 тыс. человек с диагнозом “рак”. Каждый год число людей с онкологией растет на 5−6%. В целом наблюдается рост заболеваемости онкологией. Это общемировая тенденция. Одна из причин — старение нации, а также другие факторы, в том числе низкая физическая активность, неправильное питание, генетическая предрасположенность», — заявил он.