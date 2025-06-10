Причины роста онкозаболеваний в Казахстане озвучил врач

Ербол Бекмухамбетов сообщил, что в Казахстане на учете у онкологов состоят более 236 тыс. человек и каждый год эта цифра растет.
«Каждый год на учет становятся более 41 тыс. человек с диагнозом “рак”. Каждый год число людей с онкологией растет на 5−6%. В целом наблюдается рост заболеваемости онкологией. Это общемировая тенденция. Одна из причин — старение нации, а также другие факторы, в том числе низкая физическая активность, неправильное питание, генетическая предрасположенность», — заявил он.
При этом он отметил снижение смертности от онкологии за последние 10 лет на 33%.
8 февраля 2025 года заместитель председателя правления по стратегическому развитию, науки и образовательной деятельности ННОЦ Оксана Шатковская назвала заблуждением, что рак молодеет. Она же рассказала, какие методы лечения рака применяются в Казахстане и чем они отличаются от тех, что применяются за рубежом.