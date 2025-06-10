Максим Никитин получил госпремию за механизм хранения и передачи данных в ДНК

Ученый использовал такое уникальное свойство молекулярной коммутации, как подстройка взаимодействия молекул даже в смесях, содержащих тысячи последовательностей разных нуклеиновых кислот, что дало возможность реализации хранения информации через слабосвязанные комплексы. Было экспериментально показано, что такие комплексы оказываются взаимосвязанными друг с другом и при изменении, например, концентрации одного из них способны передавать информацию между собой, даже опосредованно, не взаимодействуя друг с другом напрямую.