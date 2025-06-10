Максим Никитин получил госпремию за механизм хранения и передачи данных в ДНК

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий 2024 года за открытие фундаментального механизма хранения и передачи информации в низкоаффинных взаимодействиях ДНК/РНК стал доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник — заведующий лабораторией Московского физико-технического института Максим Никитин. Как объявлено на пресс-конференции в ТАСС, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Ученый открыл новый фундаментальный механизм хранения и передачи информации в живой материи, получивший название «молекулярная коммутация», который расширяет и дополняет общепринятую теорию Уотсона-Крика о хранении и копировании информации за счет строгой комплементарности пар оснований полимерных цепей ДНК в знаменитой двойной спирали. Никитин доказал наличие другого, более гибкого пути передачи информации, в том числе генетической, через взаимодействие не полностью комплементарных и даже абсолютно некомплементарных друг другу цепей нуклеиновых кислот.
Ученый использовал такое уникальное свойство молекулярной коммутации, как подстройка взаимодействия молекул даже в смесях, содержащих тысячи последовательностей разных нуклеиновых кислот, что дало возможность реализации хранения информации через слабосвязанные комплексы. Было экспериментально показано, что такие комплексы оказываются взаимосвязанными друг с другом и при изменении, например, концентрации одного из них способны передавать информацию между собой, даже опосредованно, не взаимодействуя друг с другом напрямую.
Никитин также является лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год. Для повышения глубины собственных фундаментальных исследований он основал компанию «Абиенс», занимающуюся разработкой и производством биотехнологического научного оборудования. Оптический томограф LumoTrace, флагманская разработка компании, был использован для измерений реакций молекулярной коммутации, а в настоящее время поставляется в ведущие российские институты.