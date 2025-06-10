Глава института археологии РАН удостоен госпремии за изучение становления Руси

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Николай Макаров стал лауреатом государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий 2024 года за большой вклад в археологическое изучение становления российского государства и ранней истории Руси. Как объявлено на пресс-конференции в ТАСС, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Макаров родился 22 декабря 1955 года в Москве. Доктор исторических наук, академик РАН. Директор Института археологии РАН.
Макаров — археолог и историк, крупнейший специалист по древнерусскому времени, первооткрыватель и исследователь археологических памятников.
Исследования автора существенно расширили научные знания о становлении и культурном облике Руси и создали основу для нового осмысления ее цивилизационного своеобразия и места в мировой истории; раскрыли значимость археологических памятников Северо-Восточной Руси как части национального культурного наследия страны; продемонстрировали потенциал этих памятников для создания музеев и археологических парков.
Начатые в 2016 году под руководством Макарова исследования в Московском Кремле стали первым опытом проведения здесь систематических археологических раскопок, ориентированных на решение научных задач. Благодаря археологическим работам удалось выявить уникальные объекты, в том числе сооружения Чудова монастыря и здания Приказов, в которых располагались центральные органы управления Русского государства. Артефакты из раскопок были музеефицированы и стали важной составляющей для междисциплинарных проектов по изучению древних материалов и ремесленных технологий.
Как отмечается в сопроводительных материалах, «ученый вносит огромный вклад в охрану археологических памятников по всей территории России и в формирование в обществе объективного понимания уникальности археологического наследия страны и приоритетного характера его сохранения для будущих поколений». Научные исследования и разработки Макарова подробно опубликованы в сотнях научных трудов, а результаты работ полноценно и популярны освещены в СМИ.