Глава института археологии РАН удостоен госпремии за изучение становления Руси

Начатые в 2016 году под руководством Макарова исследования в Московском Кремле стали первым опытом проведения здесь систематических археологических раскопок, ориентированных на решение научных задач. Благодаря археологическим работам удалось выявить уникальные объекты, в том числе сооружения Чудова монастыря и здания Приказов, в которых располагались центральные органы управления Русского государства. Артефакты из раскопок были музеефицированы и стали важной составляющей для междисциплинарных проектов по изучению древних материалов и ремесленных технологий.