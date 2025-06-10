Профессор Кузнецов удостоен премии за теорию скрытых колебаний

Теория скрытых колебаний оказалась востребована во многих теоретических и актуальных инженерных задачах, в которых скрытые колебания, их наличие и расположение или отсутствие, играют важную роль. Значимость нахождения и анализа скрытых колебаний связана как с решением ряда математических проблем (например, 16-я проблема Гильберта), так и практических инженерных задач определения границ глобальной устойчивости, анализа зазора между необходимыми и достаточными условиями глобальной устойчивости и их сближения, а также выделения классов систем, для которых эти условия совпадают.