Профессор Кузнецов удостоен премии за теорию скрытых колебаний

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Доктор физико-математических наук, профессор Николай Кузнецов стал лауреатом Госпремии РФ в области науки и технологий 2024 года за создание и развитие нового научного направления — теории скрытых колебаний.
Как объявлено на пресс-конференции в ТАСС, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Кузнецов родился 13 мая 1979 года в Ленинграде. Он является доктором физико-математических наук, членом-корреспондентом РАН, профессором, заведует кафедрой в Санкт-Петербургском государственном университете.
Ученым разработана теория скрытых колебаний, ставшая современным этапом развития теории колебаний академика А. А. Андронова. Основой теории скрытых колебаний стала новая классификация колебаний как самовозбуждающихся и скрытых. Области притяжения скрытых колебаний отделены от стационарных режимов, поэтому выявление таких колебаний и областей их притяжения требует разработки и применения специальных аналитико-численных методов.
Теория скрытых колебаний оказалась востребована во многих теоретических и актуальных инженерных задачах, в которых скрытые колебания, их наличие и расположение или отсутствие, играют важную роль. Значимость нахождения и анализа скрытых колебаний связана как с решением ряда математических проблем (например, 16-я проблема Гильберта), так и практических инженерных задач определения границ глобальной устойчивости, анализа зазора между необходимыми и достаточными условиями глобальной устойчивости и их сближения, а также выделения классов систем, для которых эти условия совпадают.
Теория скрытых колебаний открыла принципиально новые возможности определения границ устойчивости и выявления нежелательных колебаний для предотвращения технологических и техногенных катастроф.
Разработанные автором в рамках развития теории скрытых колебаний методы зафиксированы в свидетельствах об интеллектуальной собственности, используются промышленными компаниями при проектировании различных систем управления, в том числе систем управления гидроагрегатами, летательными аппаратами, а также систем управления фазовой синхронизацией, используемых в современных навигационных системах, системах энергообеспечения электровозов и перспективных гибридных самолетов с электродвигателем для повышения надежности и улучшения рабочих характеристик.