Продажу алкоголя ограничат в Иркутске в День России

В Иркутске в День России будет ограничена розничная продажа алкоголя в определенных местах. Действия приняты в связи с проведением праздничных мероприятий. Об этом сообщила служба потребительского рынка и лицензирования Приангарья, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, ограничения введены на основании постановления правительства Иркутской области № 313-пп. Подчеркивается, что они не касаются заведений, оказывающих услуги общественного питания.
Согласно распоряжению заммэра Иркутска от 5 июня 2025 года, ограничение будет действовать с 12.00 до 20.00 на площади имени графа Сперанского и в сквере имени Кирова, а также в радиусе 100 метров от этих мест.
Ограничение не коснется заведений, оказывающих услуги общественного питания.
Служба напоминает: продажа алкоголя, включая пиво и пивные напитки, на массовых мероприятиях — административное правонарушение. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей, с возможной конфискацией продукции.