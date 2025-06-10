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Продажу алкоголя ограничат в Иркутске в День России

Спиртное нельзя будет приобрести с 12:00 до 20:00.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутске в День России будет ограничена розничная продажа алкоголя в определенных местах. Действия приняты в связи с проведением праздничных мероприятий. Об этом сообщила служба потребительского рынка и лицензирования Приангарья, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, ограничения введены на основании постановления правительства Иркутской области № 313-пп. Подчеркивается, что они не касаются заведений, оказывающих услуги общественного питания.

Согласно распоряжению заммэра Иркутска от 5 июня 2025 года, ограничение будет действовать с 12.00 до 20.00 на площади имени графа Сперанского и в сквере имени Кирова, а также в радиусе 100 метров от этих мест.

Ограничение не коснется заведений, оказывающих услуги общественного питания.

Служба напоминает: продажа алкоголя, включая пиво и пивные напитки, на массовых мероприятиях — административное правонарушение. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей, с возможной конфискацией продукции.