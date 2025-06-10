В Иркутской области депутаты Заксобрания поддержали два социальных законопроекта

— Законодатели рассматривают инициативы, направленные на ликвидацию очереди на получение жилья для детей-сирот, и для того, чтобы женщины, особенно в молодом возрасте, рожали детей. Проекты направлены на ликвидацию очереди на получение жилья для детей-сирот, и для того, чтобы женщины рожали детей. Эти темы остаются в центре внимания, у нас создан демографический совет, который предлагает поддержать тему материнства и детства, — подчеркнул председатель ЗС Иркутской области Александр Ведерников.