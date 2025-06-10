В Иркутской области депутаты Заксобрания поддержали два социальных законопроекта

В Иркутской области депутаты Законодательного Собрания поддержали два социальных законопроекта федерального значения. Первый направлен на поддержку беременных женщин и детей сирот. Такое решение приняли в областном парламенте. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ЗС региона.
— Законодатели рассматривают инициативы, направленные на ликвидацию очереди на получение жилья для детей-сирот, и для того, чтобы женщины, особенно в молодом возрасте, рожали детей. Проекты направлены на ликвидацию очереди на получение жилья для детей-сирот, и для того, чтобы женщины рожали детей. Эти темы остаются в центре внимания, у нас создан демографический совет, который предлагает поддержать тему материнства и детства, — подчеркнул председатель ЗС Иркутской области Александр Ведерников.
Как пояснил руководитель комитета по социально-культурному законодательству Дмитрий Мясников, дети-сироты старше 23 лет будут иметь право на помощь юриста в случае, если им не предоставят жилплощадь. А что касается беременных женщин, то студенткам очной формы обучения в университетах и колледжах, которые ждут ребенка, увеличат размер пособия. Уровень выплаты с 1 сентября 2025 года будет равен сумме прожиточного минимума в регионе.