Самарцам нужно 37 минут, чтобы дозвониться в Самарский диагностический центр

В редакцию «МК в Самаре» обратился возмущенный недоступностью медицинской помощи читатель. Горожанин на прошлой неделе получил в местной поликлинике направление на УЗИ-обследование.
Для того чтобы встать очередь к специалистам АО «Самарский диагностический центр» (СДЦ) ему нужно было сначала туда дозвониться. Но оказалось, что это сделать практически невозможно.
Жалоба читателя на эту ситуацию в Министерство здравоохранения Самарской области мало чем помогла. Ведомство ответило на обращение «ВКонтакте» оперативно, но по указанному в ответе телефону самарцу всего лишь посоветовали продолжать попытки дозвонов.
Сотрудница СДЦ записала телефон обратившегося и обещала, что с ним свяжутся. На момент публикации из учреждения звонка так и не последовало.
Корреспондент «МК в Самаре» проверил поступившую информацию. И вот что выяснилось: при звонке на прямую линию АО «СДЦ» по телефону +7 (846) 300−44−63 абоненту отвечает робот.
Сначала он предлагает обратиться по поводу платных услуг, затем связаться с лабораторией, бесплатные услуги по направлениям из поликлиник обслуживаются лишь в третью очередь.
Но каждая из попыток дождаться оператора заканчивалась устным сообщением: «В очереди перед вами более 20 звонков…».
Попытка дозвониться до линии по платным услугам закончилась более удачно. Спустя более 1 минуты ожидания на линии появился живой человек. Сотрудница СДЦ, выслушав суть обращения, также посоветовала обращаться в очередь на бесплатное обслуживание.
И добавила, что Центр областной, желающих много, потому в настоящий момент среднее время ожидания ответа составляет 37 минут.
Изучив сайт акционерного общества, корреспондент обнаружил форму для онлайн-обращения для записи в учреждение.
Однако там срок обработки заявки составляет и вовсе два дня. При этом, совершенно не ясно, когда может состояться само обследование пациента.
Спрашивать у рядового сотрудника этой организации, почему сложилась такая ситуация смысла не имело.
Поэтому этот вопрос редакция «МК в Самаре» адресует региональному минздраву. Ведь АО «СДЦ» является его подведомственным учреждением.
Ранее «МК в Самаре» рассказал, что глава областного минздрава Андрей Орлов докладывал губернатору Вячеславу Федорищеву, что самарское здравоохранение недостаточно интегрировано в цифровую среду.
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