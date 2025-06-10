В Омске на благоустройство закрытого лагеря «Орленок» потратят 17,3 млн

Соответствующий аукцион был объявлен на портале Госзакупок еще 28 мая, задолго до нынешних событий. Итоги были подведены вчера, 9 июня. Изначально цена закупки составляла 21,9 млн, однако в результате торгов упала до 17,3. За такую минимальную сумму работы по благоустройству территории лагеря согласился выполнить один из шести участников торгов, с которым и будет заключен контракт. По условиям договора он должен будет выполнить работы в период с 1 августа по 30 сентября.