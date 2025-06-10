В Омске на благоустройство закрытого лагеря «Орленок» потратят 17,3 млн

На благоустройство территории закрытого из-за вспышки норовируса детского лагеря «Орленок» в Калачинском районе омские власти затратят 17,3 млн рублей.
Соответствующий аукцион был объявлен на портале Госзакупок еще 28 мая, задолго до нынешних событий. Итоги были подведены вчера, 9 июня. Изначально цена закупки составляла 21,9 млн, однако в результате торгов упала до 17,3. За такую минимальную сумму работы по благоустройству территории лагеря согласился выполнить один из шести участников торгов, с которым и будет заключен контракт. По условиям договора он должен будет выполнить работы в период с 1 августа по 30 сентября.
Отметим, что ранее в лагере «Орленок» была капитально обновлена материально-техническая база, отремонтирован пищеблок и построены новые корпуса. Однако масштабную работу свел на нет человеческий фактор — 6 июня стало известно о вспышке норовирусной инфекции в лагере, 11 детей были госпитализированы. Также родители детей сообщили о том, что жалобы на качество питания и заболевших они направляли администрации лагеря и ранее.