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В Новосибирской области открыли 10 официальных пляжей

В списке — шесть городских зон отдыха, а также пляжи в Бердске и районах области.

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Источник: Комсомольская правда

С 10 июня в Новосибирской области официально работают 10 пляжей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Все зоны прошли проверку: дно очищено, выставлены спасательные посты, подводных течений нет.

В Новосибирске к купальному сезону открыли шесть пляжей: «Бугринская роща», «Детский», «Галечный», «У моря Обского», «Бумеранг» и «Звезда». Все они расположены в черте города и оборудованы для безопасного отдыха.

В Бердске официально работает пляж «Старый Бердск». Также открыты три зоны в области: «КП Соловьи» в Новосибирском районе, городской пляж в Тогучине и «Оазис» в Ордынском районе.

Отдыхать рекомендуется только на официальных пляжах. Там специалисты проверили дно, установили буйки и следят за безопасностью. На всех территориях дежурят спасатели.