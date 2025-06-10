Узнать результаты ЕГЭ выпускники Новосибирска смогут на Госуслугах

Выпускники школ Новосибирска могут проверить свои первые результаты Единого государственного экзамена на портале Госуслуг, сообщает Минцифры РФ. С 5 июня доступны оценки по истории, литературе и химии. Для просмотра необходимо зайти в личный кабинет, выбрать раздел «Документы», затем вкладку «Образование».
Обработка экзаменационных работ обычно занимает до 10 дней, но в некоторых случаях может продлиться до двух недель. Согласно установленным срокам, проверка должна быть завершена:
4 июня — история, литература, химия;
9 июня — математика;
15 июня — русский язык;
18 июня — обществознание, физика;
19 июня — биология, география;
23 июня — иностранные языки, информатика;
после 27 июня — экзамены, сданные в резервные дни.
Результаты появляются на портале в течение суток после завершения проверки. Кроме того, в личном кабинете можно посмотреть оценки за ЕГЭ за последние пять лет. В 2024 году сервисом воспользовались более 3 миллионов раз.