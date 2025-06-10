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Узнать результаты ЕГЭ выпускники Новосибирска смогут на Госуслугах

Результаты появляются в течение суток после проверки экзаменов.

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Выпускники школ Новосибирска могут проверить свои первые результаты Единого государственного экзамена на портале Госуслуг, сообщает Минцифры РФ. С 5 июня доступны оценки по истории, литературе и химии. Для просмотра необходимо зайти в личный кабинет, выбрать раздел «Документы», затем вкладку «Образование».

Обработка экзаменационных работ обычно занимает до 10 дней, но в некоторых случаях может продлиться до двух недель. Согласно установленным срокам, проверка должна быть завершена:

4 июня — история, литература, химия;

9 июня — математика;

15 июня — русский язык;

18 июня — обществознание, физика;

19 июня — биология, география;

23 июня — иностранные языки, информатика;

после 27 июня — экзамены, сданные в резервные дни.

Результаты появляются на портале в течение суток после завершения проверки. Кроме того, в личном кабинете можно посмотреть оценки за ЕГЭ за последние пять лет. В 2024 году сервисом воспользовались более 3 миллионов раз.