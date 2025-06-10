В Крыму газ провели еще в два населенных пункта

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. Природный газ пришел еще в два населенных пункта Крыма — Абрикосово и Островское Первомайского района, в которых проживают около двух тысяч человек. Церемония ввода в эксплуатацию распределительных сетей состоялась во вторник, сообщает пресс-служба минтопэнерго республики.