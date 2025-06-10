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В Крыму газ провели еще в два населенных пункта

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. Природный газ пришел еще в два населенных пункта Крыма — Абрикосово и Островское Первомайского района, в которых проживают около двух тысяч человек. Церемония ввода в эксплуатацию распределительных сетей состоялась во вторник, сообщает пресс-служба минтопэнерго республики.

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Источник: AP 2024

Общая протяженность построенного газопровода для двух сел составляет почти 53 километра. В Абрикосово доступ к газу получат 291 частное домовладение, школа, детский сад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, почта и здание администрации.

В Островском газом смогут пользоваться 364 частных домовладения, три многоэтажки на 36 квартир, школа, детский сад, амбулатория, библиотека, почта и здание администрации.

Общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ составляет более 355 млн рублей. Средства выделены из бюджета Крыма. Газопровод начали строить в октябре прошлого года.

«На объекте выполнены работы по строительству межпоселкового газопровода высокого давления для газификации сел Островское и Абрикосово, а также укладка уличных сетей газораспределения», — отметили в ведомстве.

Предприятие «Крымгазсети» заключает договоры на технологическое присоединение к сетям. На данный момент подано уже более 200 заявок от потребителей.

По данным профильного министерства, на сегодняшний день в Крыму из 1019 населенных пунктов остаются негазифицированными 470. Средний уровень газификации по Первомайскому району составляет 41,2%.