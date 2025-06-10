В Крыму газ провели еще в два населенных пункта

Общая протяженность построенного газопровода для двух сел составляет почти 53 километра. В Абрикосово доступ к газу получат 291 частное домовладение, школа, детский сад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, почта и здание администрации.
В Островском газом смогут пользоваться 364 частных домовладения, три многоэтажки на 36 квартир, школа, детский сад, амбулатория, библиотека, почта и здание администрации.
Общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ составляет более 355 млн рублей. Средства выделены из бюджета Крыма. Газопровод начали строить в октябре прошлого года.
«На объекте выполнены работы по строительству межпоселкового газопровода высокого давления для газификации сел Островское и Абрикосово, а также укладка уличных сетей газораспределения», — отметили в ведомстве.
Предприятие «Крымгазсети» заключает договоры на технологическое присоединение к сетям. На данный момент подано уже более 200 заявок от потребителей.
По данным профильного министерства, на сегодняшний день в Крыму из 1019 населенных пунктов остаются негазифицированными 470. Средний уровень газификации по Первомайскому району составляет 41,2%.