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Кроссворд на 11 июня 2025

11 июня отмечает день рождения Хью Лори — актер, который подарил нам не только харизматичного доктора Хауса, но и десятки ярких ролей в кино, на телевидении и театральной сцене. Он сочетает тонкий английский юмор и глубокую драматургию, создавая персонажей, которые живут за пределами экрана. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить культовые роли, книги и песни артиста.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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