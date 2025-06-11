Кроссворд на 11 июня 2025

11 июня отмечает день рождения Хью Лори — актер, который подарил нам не только харизматичного доктора Хауса, но и десятки ярких ролей в кино, на телевидении и театральной сцене. Он сочетает тонкий английский юмор и глубокую драматургию, создавая персонажей, которые живут за пределами экрана. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить культовые роли, книги и песни артиста.