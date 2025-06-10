Голосование на выборах в Ростовской области продлится в течение трех дней

Голосование на выборах 2025 года в Ростовской области будет проводиться в течение трех дней, с 12 по 14 сентября. Об этом сообщает донской Избирком.
В частности, планируются дополнительные депутатские выборы по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13 и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.
Кроме этого, избиратели смогут отдать свои голоса за претендентов на пост губернатора. Напомним, в выборах будет участвовать действующий врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
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