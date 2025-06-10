В Пермском крае осуждены за кражу двое несовершеннолетних

Пермский районный суд вынес приговор двум ранее судимым молодым людям 17 и 16 лет. Юноши признаны виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В дежурную часть полиции в Пермском районе поступило сообщение о краже аккумуляторной батареи из автомобиля ВАЗ, припаркованного возле одного из домов в поселке Кукуштан.
Правоохранители установили и задержали предполагаемых виновников. Это двое несовершеннолетних, один из них — житель Кукуштана. Ночью фигуранты катались на машине приятеля по поселку. Автомобиль заглох, и юноши решили снять аккумулятор с первого попавшегося транспортного средства. Им подвернулся ВАЗ, который был не закрыт. Похитив аккумуляторную батарею и установив ее в свою машину, они все равно не смогли ее завести. Тогда юноши все бросили и скрылись с места преступления.
Суд признал несовершеннолетних виновными. Один из приятелей получил 5 месяцев лишения свободы, второму досталось 150 часов обязательных работ.