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В Пермском крае осуждены за кражу двое несовершеннолетних

Пермский районный суд вынес приговор двум ранее судимым молодым людям 17 и 16 лет.

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Пермский районный суд вынес приговор двум ранее судимым молодым людям 17 и 16 лет. Юноши признаны виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В дежурную часть полиции в Пермском районе поступило сообщение о краже аккумуляторной батареи из автомобиля ВАЗ, припаркованного возле одного из домов в поселке Кукуштан.

Правоохранители установили и задержали предполагаемых виновников. Это двое несовершеннолетних, один из них — житель Кукуштана. Ночью фигуранты катались на машине приятеля по поселку. Автомобиль заглох, и юноши решили снять аккумулятор с первого попавшегося транспортного средства. Им подвернулся ВАЗ, который был не закрыт. Похитив аккумуляторную батарею и установив ее в свою машину, они все равно не смогли ее завести. Тогда юноши все бросили и скрылись с места преступления.

Суд признал несовершеннолетних виновными. Один из приятелей получил 5 месяцев лишения свободы, второму досталось 150 часов обязательных работ.