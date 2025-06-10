Более 1,2 тыс. машин такси изъяли за нарушения у перевозчиков в Москве с начала года

«[Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности] Максим Ликсутов сообщил, что за 5 месяцев инспекторы МАДИ осмотрели более 14,5 тыс. автомобилей такси. Во время проверок изъяли более 1,2 тыс. машин у недобросовестных перевозчиков в соответствии со статьей 27.10 КоАП РФ», — говорится в сообщении.