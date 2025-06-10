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Более 1,2 тыс. машин такси изъяли за нарушения у перевозчиков в Москве с начала года

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/ — Свыше 1,2 тыс. автомобилей такси изъяли за нарушения у перевозчиков в Москве за первые пять месяцев 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: РИА Новости

«[Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности] Максим Ликсутов сообщил, что за 5 месяцев инспекторы МАДИ осмотрели более 14,5 тыс. автомобилей такси. Во время проверок изъяли более 1,2 тыс. машин у недобросовестных перевозчиков в соответствии со статьей 27.10 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перевозчики обязаны обеспечивать прохождение водителем медицинского осмотра и контролировать техническую подготовку автомобиля перед началом рабочего дня.

«Плохое самочувствие водителя или неисправности автомобиля могут стать причиной ДТП. Если вы заметили нарушения в работе такси, сообщите об этом по номеру МАДИ: +7 (495) 540−76−56», — обратились в департаменте к жителям и гостям столицы.