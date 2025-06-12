Ответы на кроссворд от 11 июня 2025: интересные факты про Хью Лори

4. Хаус

В 2004 году Хью Лори кардинально сменил амплуа, сыграв главную роль в сериале «Доктор Хаус». Он создал образ гениального, но мрачного доктора-мизантропа и так хорошо имитировал американский акцент, что многие не подозревали о его британском происхождении. За эту работу он получил два «Золотых глобуса» и стал широко известен в США. Отец Лори — врач, и актер признавался, что чувствует вину за то, что за его роль платят больше, чем его отец получает за «настоящую» медицину. Крыса доктора Хауса была названа в честь любимого актера Лори — Стива МакКуина.