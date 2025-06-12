Ответы на кроссворд от 11 июня 2025: интересные факты про Хью Лори

По горизонтали:
1. Дик
Фильм «История Дэвида Копперфилда» — комедийная драма режиссера Армандо Ианнуччи, основанная на романе Чарльза Диккенса о жизни и приключениях Дэвида Копперфилда. В центре повествования — путь писателя к славе и преодоление жизненных трудностей. Главную роль в фильме исполнил Дев Патель, а Хью Лори сыграл мистера Дика.
2. Вустер
Британский комедийный сериал «Дживс и Вустер» основан на романах П. Г. Вудхауза о молодом английском аристократе Бертраме (Берти) Вустере и его камердинере Реджинальде Дживсе. В роли Берти Вустера, выпускника Итона и представителя высшего общества, снялся Хью Лори. Его персонаж — добродушный молодой человек, не отличающийся острым умом, но обладающий благородством и честностью.
3. Клип
Хью Лори снялся в видеоклипе Энни Леннокс «Walking on Broken Glass» и в клипе Кейт Буш «Experiment IV».
4. Фрай
Стивен Фрай — близкий друг и комедийный партнер Хью Лори. Он выступал шафером на свадьбе Хью, а также является крестным отцом его детей.
5. Книга
В 2011 году Хью Лори был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как актер, привлекающий наибольшую аудиторию к телевизионным экранам.
6. Николсон
«Почему не Эванс?» — британский мини-сериал по роману Агаты Кристи, вышедший в апреле 2022 года. Его режиссером стал Хью Лори, исполнивший роль доктора Джеймса Николсона. Основным источником вдохновения для Лори стал фильм 1934 года «Тонкий человек», который является адаптацией произведения Дэшила Хэммета.
По вертикали:
1. Дэвид
В 2011 году Лори сыграл одну из главных ролей в романтической комедии «Любовный переплет» режиссера Джулиана Фарино. Для Лори этот фильм стал возвращением в кино после долгого перерыва. В фильме также снималась Лейтон Мистер, которая сыграла Нину — женщину, влюбленную в Дэвида, персонажа Лори. Лейтон Мистер и Хью Лори до этого фильма уже снимались вместе в сериале «Доктор Хаус», где Лейтон исполняла роль Али, которая была влюблена в доктора Хауса.
2. Кларк
«Авеню 5» — комедийно-фантастический сериал режиссера Армандо Ианнуччи, созданный для HBO. Одну из главных ролей исполнил Хью Лори, сыграв Райана Кларка, капитана корабля «Авеню 5». Съемки сериала проходили на территории студии Warner Bros. в Великобритании на месте бывшего аэродрома, где ранее тестировали авиатехнику (De Haviland, Hawker Siddeley) и автомобили (Rolls-Royce).
3. Клавишник
Хью Лори является клавишником рок-группы «Band From TV», состоящей из актеров американских сериалов, которая регулярно проводит благотворительные концерты. Группа исполняет кавер версии известных рок-композиций, а все доходы от выступлений и продаж альбомов направляются на благотворительность. В их исполнении песня «You Can’t Always Get What You Want» The Rolling Stones вошла в саундтрек сериала «Доктор Хаус».
4. Хаус
В 2004 году Хью Лори кардинально сменил амплуа, сыграв главную роль в сериале «Доктор Хаус». Он создал образ гениального, но мрачного доктора-мизантропа и так хорошо имитировал американский акцент, что многие не подозревали о его британском происхождении. За эту работу он получил два «Золотых глобуса» и стал широко известен в США. Отец Лори — врач, и актер признавался, что чувствует вину за то, что за его роль платят больше, чем его отец получает за «настоящую» медицину. Крыса доктора Хауса была названа в честь любимого актера Лори — Стива МакКуина.
5. Роман
Хью Лори — не только актер и музыкант, но и писатель. Его первый роман «Торговец пушками», опубликованный в 1996 году, стал бестселлером.
6. Звезда
25 октября 2016 года Хью Лори был удостоен звезды на Голливудской аллее славы. На церемонии присутствовали его близкий друг и соратник по «Дживсу и Вустеру» Стивен Фрай, создатель «Доктора Хауса» Дэвид Шор и актриса Дайан Фарр, с которой он работал в фильме «Шанс».
Интересные факты о Хью Лори:
- Хью Лори озвучил несколько аудиокниг, среди которых «Большие надежды» Чарльза Диккенса, «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта, «Ветер в ивах» Кеннета Грэма и «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома.
- Хью Лори с ранних лет занимался парной академической греблей, продолжая затем свое обучение этому виду спорта в Итоне и Кембридже. В 1977 году он выиграл чемпионат Великобритании среди юниоров и занял четвертое место на чемпионате мира. В 1980 году он выступал за Кембридж в гонке Оксфорд — Кембридж, где его команда проиграла, отстав всего на полтора метра при дистанции 6779 метров, и получил престижную награду Blue. Лори мог также попасть в олимпийскую сборную Великобритании, но не прошел отбор.
- В 1990-х годах, несмотря на загруженность на телевидении, Хью Лори снялся в небольшой роли в сериале «Друзья». Его можно увидеть в финальной части эпизода «The One With Ross’s Wedding — Part 2», где он играет пассажира самолета, на котором летит Рэйчел.
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