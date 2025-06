Ответы на кроссворд от 11 июня 2025: интересные факты про Хью Лори

3. Клавишник

Хью Лори является клавишником рок-группы «Band From TV», состоящей из актеров американских сериалов, которая регулярно проводит благотворительные концерты. Группа исполняет кавер версии известных рок-композиций, а все доходы от выступлений и продаж альбомов направляются на благотворительность. В их исполнении песня «You Can’t Always Get What You Want» The Rolling Stones вошла в саундтрек сериала «Доктор Хаус».