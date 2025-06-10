Страховая компания пошла в суд из-за дерева, упавшего на автомобиль в Минске

При этом ответчик не сохранил комлевую часть дерева, что позволило бы это установить. В итоге суд признал представленные ответчиком акты обследования не подтверждающими его невиновность. Также в суде не усмотрели других обстоятельств, которые исключили бы вину ответчика. Также ответчик не предоставил доказательств прямой причинно-следственной связи между сильным ветром и падением дерева на застрахованное авто.