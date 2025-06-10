В Минске страховая компания пошла в суд из-за дерева, упавшего на автомобиль в Минске, сообщает БелТА.
Так, выплатив владельцу авто ущерб, страховая компания обратилась в суд, требуя взыскать убытки, которые были понесены в связи с урегулированием страхового случая. Был подан иск к коммунальному унитарному предприятию о взыскании почти 4700 белорусских рублей. Именно столько страховая выплатила за дерево, упавшее на авто в марте 2022-го. Истец попросил взыскать с ответчика в порядке суброгации убытки, понесенные в связи с урегулированием страхового случая.
Представитель ответчика в суде не стал оспаривать указанные истцом обстоятельства наступления страхового случая, но иск не признал. Ответчик отметил, что «дерево было в удовлетворительном состоянии», а упало из-за непогоды.
В суде выступил специалист Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси и сказал, что по фото трудно понять было ли дерево в аварийном состоянии из-за повреждения корневой системы различной этимологии (механическое, грибная инфекция и т.д.) или упало из-за ветра во время грозы.
При этом ответчик не сохранил комлевую часть дерева, что позволило бы это установить. В итоге суд признал представленные ответчиком акты обследования не подтверждающими его невиновность. Также в суде не усмотрели других обстоятельств, которые исключили бы вину ответчика. Также ответчик не предоставил доказательств прямой причинно-следственной связи между сильным ветром и падением дерева на застрахованное авто.
Поэтому исковые требования судом были частично удовлетворены в размере нанесенных убытков.
Судебное постановление не было обжаловано и вступило в законную силу.
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