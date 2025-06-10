Как казахстанцы будут отдыхать в июле 2025 года

Это означает, что в понедельник, 7 июля, казахстанцы будут отдыхать. Таким образом, для большинства граждан с пятидневной рабочей неделей отдых продлится три дня подряд — с 5 по 7 июля (суббота, воскресенье и понедельник). Для тех, кто работает по шестидневному графику, выходными станут только 6 и 7 июля (воскресенье и понедельник).