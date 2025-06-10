Как казахстанцы будут отдыхать в июле 2025 года

В 2025 году казахстанцы смогут насладиться длинными выходными в честь Дня столицы, передает BAQ.KZ. 6 июля страна будет отмечать государственный праздник — День столицы, который в этом году приходится на воскресенье. Однако, согласно Закону РК «О праздниках», если праздник совпадает с выходным, следующий рабочий день становится выходным.
Это означает, что в понедельник, 7 июля, казахстанцы будут отдыхать. Таким образом, для большинства граждан с пятидневной рабочей неделей отдых продлится три дня подряд — с 5 по 7 июля (суббота, воскресенье и понедельник). Для тех, кто работает по шестидневному графику, выходными станут только 6 и 7 июля (воскресенье и понедельник).